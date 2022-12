Alessia Piperno | il ricordo della compagna condannata a morte | ' Cosa serve per fermare tutto ciò?'

, la travel blogger italiana che ha trascorso settimane di prigionia a Teheran dopo esser stata fermata nel corso delle proteste di piazza dalla polizia iraniana, ha pubblicato su ...su Instagram: "Quello che ho visto e subito in Iran e che non dimenticherò mai" La travel blogger non aveva ancora ripreso a scrivere su Instagram, social utilizzato come taccuino di ...Era in cella con Fahimeh Karimi, ha condiviso con lei 34 giorni di detenzione nel carcere di Evin, in Iran. E ora Alessia Piperno, la travel blogger romana che è rientrata in Italia il ...Alessia Piperno torna a scrivere su Instagram, social che aveva sempre utilizzato come taccuino di viaggio. E racconta per la prima volta l'esperienza della prigionia in Iran. Le sue parole sono un pu ...