Albero di Natale | vero o finto | qual è la scelta più ecologica?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Con l’arrivo delsi avvicina anche ladell’e l’ormai quesito necessario: addobbando le nostre case compiamo azioni poco ecologiche? E in che modo impattiamo meno sull’ambiente? Uno dei dubbi che maggiormente ci attanagliano riguarda proprio l’natalizio: meglio uno un? A rispondere è PEFC Italia, l’ente promotore della gestione forestale sostenibile. PEFC Italia ricorda, innanzi tutto, il basso impatto ambientale dell’se paragonato a quello in plastica. Unartificiale di plastica di 2 metri ha infatti un’impronta di carbonio pari a circa 40 kg di emissioni di CO2 equivalenti, senza considerare il tempo che gli alberi finti ...

... scelte ex aequo all'interno del progetto promosso dagli Assessorati alla Scuola ed alla Cultura del Comune di Parma, dal titolo Per un mondo senza guerra avorrei, accenderanno le luci. ...E' quanto annuncia la Coldiretti alla vigilia dell'Immacolata quando tradizionalmente nelle case si prepara e si addobba l'di. L'obiettivo della prima esperienza pilota promossa da ...Indecisi sui regali di Natale Prendete spunto da vip: dall'intimo rosso di Annalisa al profumo preferito da Giorgia Palmas.“Un Natale pensato per coinvolgere i più grandi e soprattutto per i nostri piccoli bambini. Un calendario che partirà con la magia dell’accensione delle luminarie e dell’albero il 7 dicembre a piazza ...