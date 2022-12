“Abbiamo ritrovato il suo corpo” Finite le speranza per Alessandro | scomparso nel 2021

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) È del geometra di Grado (Gorizia), 55 anni, tecnico specializzato nelle piattaforme petrolifere, ilieri dai cacciatori nel Supramonte di Baunei, in Ogliastra, in Sardegna. I documenti contenuti nello zaino accanto al cadavere hanno confermato l’identità della vittima: si tratta diZaniboni. L’uomo era svanito nel nulla in una domenica d’estate, il 25 luglio. Da meno di un mese si era trasferito a Lotzorai, in provincia di Nuoro, per lavoro.Zaniboni, geometra e ispettore di saldature nelle piattaforme petrolifere, era anche un appassionato speleologo e la mattina della scomparsa era partito da Lotzorai per una escursione. Leggi anche: Si addormenta mentre guarda la tv, la mamma lo trova morto. Malore fatale a 55 anni...