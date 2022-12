A Londra apre il pop-up store (ufficiale) dei BTS

Leggi su funweek

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ottime notizie per gli ARMY: aprirà a, all’O2, un pop-upinteramente dedicato ai BTS. La date da segnare è quella del 9 dicembre e avrete tempo poi fino al 31 gennaio 2023 per visitare lo, realizzato in collaborazione con HYBE e FreeCong. Un’iniziativa che renderà indubbiamente felici i fan europei, visto che si tratta del primo evento pop-up nel continente post-pandemia. Il BTS Pop-Up: Space of BTS non poteva che essere inaugurato all’Icon Outlet at The O2: proprio nella celebre venue, i BTS avevano infatti tenuto due concerti nel 2018 in occasione del Love Yourself Tour. Losi trova proprio all’interno dell’outlet dell’O2, al piano superiore: qui gli ARMY troveranno un’incredibile selezione di centinaia di oggetti, tutti provenienti dal merchandisingdella boy ...