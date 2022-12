Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 11 | 30

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST SEMPRE VERSOCODE SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO TRA POMEZIA E CASTELNO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUISTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA CONVENZIONALEFIRENZE. SERVIZIO RALLENTATO CIRCONE REGOLATA TRAMITE L’UTILIZZO DI UN UNICO BINARIO POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI PER TRENI INTERCITY E REGIONALI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE ...

Ricordiamo che il percorso inizia da piazza san Giuseppe per poi proseguire in via della Giudecca, via Tommaso Gargallo, via dei Santi Coronati, via Maestranza, via, piazza Minerva, piazza Duomo,...Chiediamo che si pongano correttivi allacittadina, alla segnaletica e, soprattutto, ...ordinaria è soprattutto importante per le persone con disabilità! Circolo Sinistra Italiana -... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 09:15