TOP10 SETTIMANA | I MONDIALI LEADER INDISCUSSI | POI TU SI QUE VALES A COSTO ZERO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 27 novembre a sabato 3 dicembre 2022. La mediale premia per la prima rete di Viale Mazzini. Nel dettaglio, Rai1 sovrasta Canale 5 in prima serata con il 24,40% contro il 14,99% di Canale 5. Nelle 24 ore è ancoral’ammiraglia Rai che raccoglie il 19,32% di share a fronte del 17,74% dell’ammiraglia Mediaset. Il podio è tutto Mondiale con Spagna-Germania a 7,6 milioni di telespettatori, poi l’Argentina a quota 6,6 milioni. Mette il sigillo al podio il Portogallo con quasi 6,5 milioni. Il resto della classifica è composto da Tu Si Que, GF Vip, Ballando con le Stelle e il meglio di Zelig. Posizione Rete Nome del ...

OnRugby

La scorsa, lo stesso Starovoyt aveva affermato che le forze ucraine avevano colpito una centrale elettrica nella regione, causando alcune interruzioni di corrente. L'Ucraina non ha ...L'opinione di Bruxelles sulla legge di bilancio italiana, fa sapere il commissario all'Economia Paolo Gentiloni, arriverà 'nei primi giorni della prossima'. Nel frattempo la presidente del ... Top10, Calvisano: si prospetta un lungo stop per Vunisa La serie di Ryan Murphy ha raggiunto il traguardo fatidico in soli 60 giorni dal debutto sulla piattaforma digitale.Pronostici College Basket NCAAB Week 5, power ranking e analisi dei big match per la settimana dal 5 al 11 dicembre 2022.