Sabrina Ferilli | il selfie è bollente | il vedo troppo e non vedo fa impazzire i fan

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha pubblicato uno scatto che la ritrae sempre più bella: ecco come si è mostrata l’amatissima attrice sui suoi profili social. Laè sicuramente uno dei volti più seguiti del piccolo schermo italiano. Complici sono senz’altro il suo incredibile talento e la sua bellezza: è infatti definita come una vera e propria diva del cinema … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Se c'è una cosa bella, frizzante e distensiva di Tu sì que vales è sicuramente il rapporto che intercorre trae Maria De Filippi come sottolinea anche Platinette nella rubrica La Tv che vedo apparsa sul settimanale DiPiù . "Hanno dato vita a momenti d'improvvisazione" e a scenette davvero ...... Rudy Zerbi, Teo Mammucari ealla sua ennesima finale andata in onda su Canale 5 ha tenuto con gli occhi incollati al piccolo schermo più di quattro milioni di spettatori per uno ...Il pubblico di Tu Si Que Vales è commosso per quello che sono riuscite a fare Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ecco il retroscena del programma di Canale 5. Recentemente Sabrina Ferilli è stata ...Ciò su cui ha emerge dalla riflessione di Platinette nella sopracitata rubrica è il bel rapporto fatto di complicità dalle due protagoniste: “Hanno dato vita a momenti d’improvvisazione”, è quanto ha ...