Milano, 05 dicembre 2022 "Dobbiamo difendere la sicurezza e l'identità alimentare, non possiamo delegare all'industria la produzione dialimentari. È come per gli Ogm, all'inizio dicevano che non erano pericolosi per la salute". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla presentazione del suo ......pasta Ma ha fatto un video divulgativo sull'uso degli insetti come fonte alternativa di, ... Al momento le diverse startup nel settore si stanno concentrando su una serie di carni... Proteine sintetiche, Zaia: 'Difendere identità e sicurezza e alimentare' (Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 'Dobbiamo difendere la sicurezza e l'identità alimentare, non possiamo delegare all'industria la ...