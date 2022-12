Pinocchio di Guillermo del Toro ha anche un libro guida

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il nuovo film didelè accompagnatoda un. Si intitola: A Timeless Tale Told Anew e ripercorre tutto il processo di creazione del film in stop-motion in arrivo su Netflix. La favola diè più attuale che mai e torna in vitagrazie adel, che ha realizzato una sua trasposizione cinematografica per Netflix. In accompagnamento, è previstounintitolato: A Timeless Tale Told Anew. Attraverso questo volume, è possibile approfondire la storia del burattino e della realizzazione del film con un occhio di riguardo....

... aldidel Toro, passando per il secondo capitolo di Avatar e il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo: scopri i film da non perdere a dicembre Father Stu : dal 4 dicembre su Sky. ...Articoli più letti Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli Sanremo 2023: i big che parteciperanno al festival di Nicholas David AlteadiDel ...La classica storia di Carlo Collodi sta per arrivare su Netflix in una nuova reinterpretazione di Guillermo del Toro ambientata durante il fascismo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Pinocchio di Guillermo Del Toro, una fiaba dark e commovente. La recensione del film ...