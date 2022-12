Oroscopo 5 dicembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La Luna incontra Urano in Toro alle 12:38, suscitando sentimenti sorprendenti. Potrebbero arrivare notizie inaspettate. Potremmo avere voglia di sperimentare! La Luna si trova in quadratura con Saturno in Acquario alle 20:54 e ci invita a concentrarci sulle nostre responsabilità e a stabilire dei limiti. Ecco l’segno per segno di oggi, lunedi 5