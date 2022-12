Mondiali | Brasile straripante | la Corea del Sud deve arrendersi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Negli ottavi di finale dei2022 in Qatar, ilbrilla e vince facilmente contro ladel Sud

22.00show, 4 - 1 a Sud Corea Spettacolo: è ai quarti (contro la Croazia) dando una lezione di calcio alla Corea del Sud, travolta 4 - 1. Primo tempo 'monstre' della Selecao. ...Thiago Silva, 6,5: là dietro il lavoro è poco, allora si concede qualche sortita offensiva come alla mezz'ora quando offre a Richarlison il pallone del tris. Danilo, 6: con gli esterni sinistri fuori ...L’ingresso di Weverton all’80’ di Brasile-Corea del Sud è un dato storico per i Mondiali. Il CT Tite ha infatti concesso qualche minuto anche al suo terzo portiere, sul risultato di 4-1. Con questa ...(Adnkronos) - Il Brasile si qualifica agevolmente ai quarti di finale della Coppa del mondo di Qatar 2022. La Selecao travolge 4-1 la Corea del Sud in un match disputato allo Stadium 974 di Doha.