(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’Autunno di Liu Jo ingloba due delle tendenze più amate del 2022, destinate a diventare protagoniste anche del prossimo anno. Il brand ha presentato la campagna dellapuntando l’attenzione su una combo chic:e denim. L’Autunno/2022 per Liu Jo è fortemente. Anche il brand luxury ha rispolverato una delle tendenze che sembra piacere di più alle star (tanto da adattarsi anche al red carpet) e l’ha inserito come una delle protagoniste della sua. Lacampagna fonde glamour e metropoli, un racconto che rappresenta appieno la femminilità contemporanea tanto cara al brand. Liu Jo. Crediti: Courtes of Press Office – VelvetMagQuella proposta da Liu Jo è una femminilità che definisce “multi sfaccettata“, esattamente ...

Velvet Mag

Secondo Fredrik Heintz, docente di informatica e AI presso la, e coordinatore di TAILOR, <<... Il progetto sidi definire anche un'agenda di ricerca su AI e sistema dei media implementando l'...Tre appuntamenti in cartellone: sabato 21 gennaio La Compagnia Teatro Accademia presenta Cum girà a fnì; sabato 18 febbraio La Carovana: Agl'oche ad Pilicom; sabato 4 marzo sarà la volta ... Liu Jo propone un inverno animalier con la nuova collezione Al lancio il concept store J Skin, che per valorizzare le proposte, anche della linea di arredo Liu Jo Living, utilizza materiali prodotti in stabilimenti zero waste e attenti all’ambiente.che progetta e realizza end-to-end le soluzioni proposte, e commitment sui risultati, grazie a un team di Product Management strategico e product-led growth. Leggi anche: CAFFEINA ACQUISISCE NOIS3, ...