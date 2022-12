“La mano è scherzosamente scivolata sulla natica | non pensavo si fosse risentita” | torna a parlare Memo Remigi

(Di lunedì 5 dicembre 2022)della molestia a Jessica Morlacchi Ospite di Non è l’Arena, in onda su La7 nella serata di domenica 4 dicembre,to adella molestia a Jessica Morlacchi avvenuta nel corso del programma Oggi è un altro al giorno e che gli è costata il licenziamento da parte della Rai. Nel corso della trasmissione condotta da Massimo Giletti è stata fatta vedere auna clip con la scena incriminata: “Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…Io la tenevo con laspalla e poi ...

