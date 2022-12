La lobby mineraria sta frenando le ambizioni ecologiste di Anthony Albanese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La politica ambientale e climatica di, diventato primo ministro australiano nel maggio 2022, non sta esattamente andando secondo i piani. Il cinquantanovenne, alla guida del Partito Laburista, aveva promesso una svolta ecologista dopo dieci anni di negazionismo e inazione climatica da parte dei governi conservatori. In base ai dati ufficiali, prima delle elezioni il carbone era la fonte primaria di elettricità dell’Australia. Secondo un sondaggio di Climate compass, il quarantadue per cento degli elettori che si sono “convertiti” ai laburisti lo ha fatto principalmente a causa della loro preoccupazione per la crisi climatica. La percentuale sale al quarantasette per cento per gli elettori che si sono dichiarati «indipendenti». Le premesse sembravano buone, dato che Canberra ha ribadito, durante la Cop27, la promessa di tagliare del ...