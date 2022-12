Fara Olivana | auto finisce in un fossato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)con Sola. Un’è finita in unnella serata di lunedì acon Sola. La conducente del mezzo, una donna di 44 anni, ha perso il controllo della vettura intorno alle 18.45, in via CascinaNuova, e l’è finita a lato della carreggiata, all’interno di un, rimanendo incastrata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia per liberare la donna, che è stato poi affidata alle cure dei medici, arrivati sul posto con un’ambulanza. La 44enne fortunatamente non ha riportato ferite importanti.