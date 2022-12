Comune di Eraclea | Concorso per 2 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Agente diIstruttore di Vigilanza, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di- istruttore di vigilanza, categoria C. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 9 dicembre 2022. Recapiti per informazioni:di- ufficio personale, tel. 0421/234141 oppure via e-mail: ...