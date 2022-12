Candele natalizie | fragranze profumate da regalare e regalarsi

Leggi su amica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Niente crea la giusta atmosfera quanto la luce soffusa delle. Piccoli gioielli da custodire in casa, lasciando che le loro preziosesi diffondano in ogni stanza. L’atmosfera è romantica e magica, impregnata dadi Natale e diffusori che, ormai, sono oggetti da collezionare e da integrare all’interno dell’arredamento stesso. Idee da, da comprare o da provare in versione casalinga. Ledi Natale fai da te, infatti, sono il regalo home made da far trovare sotto l’albero ad amici e parenti. Un modo semplice per sfogare la propria creatività, giocando con colori e aromi. Creare le proprie, infatti, è semplicissimo. Per farlo occorre semplicemente sciogliere a ...