BOTTEGA VERDE DÀ VITA a #LABELLEZZADIAMARSI | UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PER LE DONNE

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Al via la collaborazione con Caritas Italiana per aiutare lein condizioni di fragilità. In dono cosmetici, make-up, prodotti per l’igiene La cura di sé e della propria bellezza è un segno di autostima, di voglia di star bene, una coccola a cui ogni donna non può e non deve rinunciare. La marca di origine toscana dà avvio, insieme a Caritas Italiana, auncontinuativo che mette al centro la donna e il piacere di curare la propria persona come mezzo di riscatto. L’iniziativa è rivolta ain condizioni difragilità, di tutte le nazionalità ed età, per le quali è destinata la donazione di un vasto assortimento di cosmetici. L'articolo 361magazine.