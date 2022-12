Alilauro | da Ischia a Forio via mare a 1 euro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Per aiutare a fronteggiare l’emergenza legata alla frana di Casamicciola la compagniaattiva un collegamento marittimo diretto dal porto diversoe viceversa. Da domenica 4 dicembre l’iniziativa della compagnia marittima per alleggerire il traffico su strada a Casamicciola dopo la frana del 26 novembre. Per aiutare a fronteggiare l’emergenza legata alla

... la compagniapropone, a partire da domenica 4 dicembre, un collegamento marittimo diretto dal porto di Forio versoe viceversa ad un costo simbolico di 1,00 euro a passaggio. Si ...... la compagniapropone, a partire da domenica 4 dicembre, un collegamento marittimo diretto dal porto di Forio versoe viceversa ad un costo simbolico di 1 euro a passaggio. Si tratta ...La compagnia Alilauro scende in campo per aiutare l’emergenza legata alla frana di Casamicciola creando una nuova tratta marittima.Per aiutare a fronteggiare l’emergenza legata alla frana di Casamicciola e per scongiurare le conseguenze di disagi e rallentamenti sull’ex statale 270, in particolare nel tratto interessato dalle ope ...