(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli infortuni e le polemiche. Gli insuccessi e - addirittura - il gossip. No, non è stato il 2022 che Dusanaugurava a se stesso, e nemmeno quello che gli pronosticavamo dopo averlo visto l'...

No, non è stato il 2022 che Dusanaugurava a se stesso, e nemmeno quello che gli pronosticavamo dopo averlo visto l'scorso nella Fiorentina. Sembrava scritto che, passato alla Juve, ...I primi saranno Kostic,e McKennie, eliminati dalla rassegna iridata tra ieri e oggi, per ... Federico Chiesa , che scalpita dopo essere rimasto fermo quasi une aver finalmente smaltito ... Vlahovic, un anno (quasi) orribile: Allegri, ora tocca a te Shaqiri ha aperto le ali (ma evitando il gesto beffardo delle mani svolazzanti come fece nel 2018) e ha messo la palla in gol al 20` del primo tempo; poi i serbi hanno prima pareggiato (Mitrovic), poi ...La Svizzera accede agli ottavi di finale dopo una vivace e pirotecnica partita contro la Serbia. Ecco i fatti più salienti del match del girone G dei Mondiali in Qatar ...