Traffico Roma del 04-12-2022 ore 18 | 30

(Di domenica 4 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e Ben ritrovati ancora difficoltà per incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila code tra via Fiorentini e casalbert l’universo la tangenziale est sul Raccordo Anulare brevi code lungo la carreggiata interna per lavori in corrispondenza dello svincolo per LaFiumicino sulla diramazione per Napoli il rallentamento in avvicinamento allo svincolo del raccordo anulare In quest’ultima direzione in zona Casal Bruciato la polizia locale segnala rallentamenti per incidente su via Tiburtina in corrispondenza di via della Mortella continua a piovere sulle strade della capitale raccomandiamo come sempre la massima prudenza alla guida ricordiamo poi che è in vigore fino alle 20:30 il blocco della circolazione per tutti i veicoli più inquinanti nella fascia verde e per i dettagli di ...