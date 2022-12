Traffico Roma del 04-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdepomeriggio Perry trovati all’ascolto code per incidente sulla tangenziale est tra via Nomentana & via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni incidente sul lungotevere di San Paolo in prossimità della Basilica di San Paolo fuori le mura chiuso il tratto in prossimità di viale San Paolo verso viale Marconi prosegue la chiusura per lavori viale del Muro Torto nelle due direzioni sono chiusi Sotto via del Muro Torto per cui il tratto tra piazzale Flaminio via di Porta Pinciana è percorribile dall’altro lato gli arriva dalla contare dal Policlinico trova chiusi gli accessi al tunnel termine dei lavori e riapertura alle 17 chiude al momento tra piazzale Flaminio via di Porta Pinciana domenica e quindi blocco delper tutti i veicoli più inquinanti nella fascia verde stop dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di queste altre ...