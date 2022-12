Sanremo 2023 | chi sono i cantanti big in gara | la lista ufficiale - Magazine - quotidiano net

Sono questi gli artisti in gara aannunciati da Amadeus in due tranche nel corso del Tg1 delle 13.30. In tutto il direttore artistico e conduttore ha reso noti 22 artisti, a cui si ...Svelati i Big di. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i primi 11 cantanti della 73esima edizione del Festival , in programma dal 7 all'11 febbraioe presentato per tutte le ...ROMA - Dopo settimane di rumors, Amadeus ha finalmente annunciato il cast di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha letto la lista durante l ...L’attesa è finita: Amadeus ha finalmente annunciato i 22 “Big” del Festival di Sanremo. Intanto, però, sui social continua ad essere virale la foto pubblicata da Chiara Ferragni, la super ...