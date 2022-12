Salto con gli sci femminile | doppietta norvegese sul Large Hill di Lillehammer Vince Opseth | 23ma Jessica Malsiner

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Siljee Anna Odine Stroem firmano una splendidasul trampolino grande di(ieri si è gareggiato sul Normal), nell’ambito della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondodicon gli sci 2022-2023. Si tratta del terzo successo individuale in carriera (il secondo in stagione dopo gara-1 a Wisla) nel circuito maggiore per la 23enne padrona di casa, che ha sfoderato un secondomeraviglioso recuperando due posizioni rispetto alla prima serie e rifilando 7.5 punti alla compagna di squadra Stroem e 8.7 all’austriaca Eva Pinkelnig. Quest’ultima, in testa a metà gara, può comunque ritenersi soddisfatta per il quarto podio consecutivo e per la conferma del suo pettorale giallo con un vantaggio ...