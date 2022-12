Salsa al pomodoro | fate attenzione non tutte sono buone | cosa hanno scoperto

Leggi su tvzap

(Di domenica 4 dicembre 2022)al. I preparati al sugousati dalla maggior parte degli italiani. Molti si stufano di cucinare e ricorrono al preparato per pranzo o per cena. Nonle salse al, però,. La rivista tedesca Oko Test, infatti, hache molte contengono, oltre ad un’elevata quantità di sale, che può essere dannosa per la salute, anche presenza di micotossine. Solo alcune marche sembra siano risultate. (Continua…) LEGGI ANCHE: Coppa e Salame ritirati dai supermercati per salmonella e listeriaalSiamo sicuri che molti di ...