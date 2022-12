Mondiali Qatar 2022 | tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ci si avvicina sempre di più alla fine deidi. Le ottovincitrici degli ottavi di, prime gare ad eliminazione diretta, andranno ora a caccia del pass per le semifinali per continuare il loro percorso verso la finalissima e verso il trofeo. Le partite valide per idiverranno disputate venerdì 9 e sabato 10 dicembre alle ore 16 e alle ore 20. Di seguitoleal prossimo turno. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONEDIAIDI: OLANDA ARGENTINA FRANCIA INGHILTERRA SportFace.

Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Milan, ha parlato a TF1 dopo la vittoria contro la Polonia aiinOlivier Giroud, attaccante della Francia e del Milan, ha parlato a TF1 dopo la vittoria contro la Polonia aiin. Le sue dichiarazioni: "È incredibile, era un sogno da ...L'Inghilterra liquida con un secco 3-0 il Senegal negli ottavi dei Mondiali in Qatar: primo gol nel torneo di Kane, adesso sfida alla Francia Per quasi un tempo, l'Inghilterra vice-campione d'Europa ...Gli highlights di Inghilterra-Senegal, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Guarda il video delle azioni salienti in fondo alla pagina L'Al Bayt Stadium ospita l'ottavo di ...