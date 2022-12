Maria De Filippi sbotta in puntata | “Te ne sei fott… altamente”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nuovadomenicale di Amici e nuovi colpi di scena oggi pomeriggio: perfinoDeha perso le staffe! Da quando è andato in onda per la prima volta, Amici diDeha dimostrato di essere una scuola a tutti gli effetti, dove i giovani allievi imparano, sì, i trucchi del mestiere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Stile e Trend Fanpage

Il video diventa virale Il ruolo di genitore Un ruolo molto delicato quello di genitore, per il prof tanto temuto del programma diDe, soprattutto per lui che ha un passato molto ...Liti e scontri, Mattia Zenzola chiede scusa aDeIl ballerino era stato osteggiato dai compagni di classe, perché non ammetteva di essere tra coloro che meno si impegnavano nel ... Maria De Filippi ad Amici, casual ma con stile: i pantaloni di velluto sono i più chic dell'autunno Liti e scontri, Mattia Zenzola chiede scusa a Maria De Filippi Il ballerino era stato osteggiato dai compagni di classe, perché non ammetteva di essere tra coloro che meno si impegnavano nel mantenere ...Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 4 dicembre. I Top di puntata hanno vinto un premio speciale.