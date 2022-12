Maratona Valencia 2022 | risultati e classifica Kelvin Kiptum sotto le 2h02? | terzo nella storia! Beriso 3a all-time

ha già firmato gli attuali record del mondo dei 5000, 14'06'62 il 7 ottobre 2020 e quello della mezza, 1h02'52' il 24 ottobre 2021. Uno all'anno negli ultimi due anni. Aveva esordito ...Così Giovanna Epis si avvicina all'appuntamento di running con la2022 di, in programma la prossima domenica. Epis, che quest'anno ha raccolto l'oro ai Giochi del Mediterraneo nella ...Splendida prestazione di Giovanna Epis che sfiora il record italiano alla maratona di Valencia. L’azzurra corre in 2h23:54, a soli dieci secondi dal primato nazionale dei 42,195 chilometri stabilito ...Alla maratona di Valencia, l’azzurra a soli dieci secondi dal primato nazionale per diventare la terza azzurra di sempre, migliorandosi di quasi un minuto e mezzo Splendida prestazione di Giovanna Epi ...