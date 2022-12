Maranello | 80 anni fa il via libera per lo stabilimento Ferrari

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il 4 dicembre 1942, 80fa, il Comune di(Modena) concede a Enzol’autorizzazione a edificare un nuovoproduttivo sul territorio. Lo ricorda proprio la città divenuta casa del Cavallino Rampante. “In quel momento nacque a tutti gli effetti il legame tra l’azienda automobilistica e la città, un rapporto strettissimo che nei decenni si è consolidato”. Il documento che attesta la concessione, numero di protocollo 4881, è conservato nell’Archivio Comunale: un foglio dattiloscritto firmato dal podestà GiuseppeAmorotti. Proprio il giorno prima Enzopresenta la richiesta. E in meno che non si dica il Comune concede alla ditta Auto Avio costruzioni – Scuderia– Modena l’autorizzazione ad eseguire l’impianto sulla ...

