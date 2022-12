Manovra 2023 | Meloni | Aumento tetto contante non favorisce evasione

Sky Tg24

Nellavarata dal governo, continua la presidente del Consiglio, 'ci sono segnali chiari', a partire dal messaggio 'del non disturbare chi vuole fare'. Su molte decisioni assunte 'la ..."Sull'obbligo di Pos ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il bancomat per favorire l'evasione. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti ... Manovra 2023, si lavora su pensioni e Iva. Nodo Superbonus: cosa potrebbe succedere Per il bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio fisico e economico, arrivano due novità a valle della manovra approvata dal governo Meloni. La prima è l’estensione ...(Adnkronos) - "Non tutti forse sanno che l'anno in cui c'è stata meno evasione fiscale è stato il 2010", quando "il tetto al contante era 5mila euro. Più fai salire il tetto al contante meno favorisci ...