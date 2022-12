Juve | dalle carte segrete spunta il rapporto stretto con il Sassuolo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 dicembre 2022) I Pm nell’inchiesta sullantus hanno ricostruito la fitta rete di alleanze nel calcio italiano, con cinque società di Serie A tra le quali spicca il. La procura di Torino nel corso dell’inchiesta sullantus ha ricostruito anche la fitta rete di alleanze tra il club bianconero e alcuni club di serie A. Quella che emerge è una rete di rapporti molto stretti con alcune società di Serie A e non solo, allo scopo di disporre di alleati utili in sede di mercato e magari anche di votazioni in Lega. I Pm vogliono capire se tra un’amicizia e l’altra – e soprattutto tra un’operazione di calciomercato e l’altra – sia scappato qualcosa che possa aver violato la legge. Non a caso il capitolo in questione del poderoso atto della Procura si intitola “Partnership con società terze e opacità nei rapporti di debito/credito”. I magistrati ...