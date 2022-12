ELHAM HAMEDI | UNA VOCE DI LIBERTÀ IN IRAN | NELL’ARTE E NELLA POESIA

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Annotazioni sulla poetica e sulla pittura dell’artista di Shiraz, ambasciatrice di pace nel mondoLe notizie di quanto sta accadendo inaccompagnano la lettura della silloge “Un colpo alla testa, era uno zaqboor” di, un volume di 40 liriche, pubblicato in questo mese di novembre da Terra d’ulivi Edizioni. Le poesie, in lingua inglese, sono state tradotte in italiano da Fernanda Ferraresso e nel testo pubblicate in entrambe le lingue. Queste modeste annotazioni non hanno la pretesa d’essere una riflessione critica sulla poetica di, che sfuggirebbe dalle mie competenze. L’autrice ha una rara sensibilità e una feconda espressione lirica, che ti prende l’anima. Profonda è l’emozione mentre mi immergo in queste liriche. Questa è ...