Dalla festa dell’inno ai fischi roboanti | l’assurda serata del Vigorito

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti, mugugni e imprecazioni. Ladel Benevento si è conclusa come peggio non poteva. Agli spettatori del Cironon è andata proprio giù la prestazione inconcludente messa in mostrasquadra di Cannavaro contro il Palermo, in uno scontro diretto per la salvezza che proprio l’allenatore alla vigilia aveva definito “una finale”. I giallorossi hanno calciato una sola volta in porta, non sono riusciti a sfruttare l’energia e l’entusiasmo generati dagli oltre settemila spettatori che speravano di festeggiare il ritorno a una vittoria casalinga (manca dal 28 agosto giorno del successo sul Frosinone). Tutto lasciava presagire qualcosa di diverso. La presentazioneufficiale, l’esibizione del rapper sannita Tamburo accompagnata dallo sventolio di ...