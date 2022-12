Wired Italia

Tuttavia, nell'"ecosistema" dellei cambiamenti ambientali possono essere repentini. Al punto che, stimanoesperti, soltanto a giugno il valore di quanto sottratto dalla Corea del ......portareinvestitori a perdere i fondi in caso di crollo di un altro importante exchange senza un'autorità aggiuntiva per il regolatore finanziario. Correlato: Jeff Booth: tutte le... Criptovalute, gli Stati Uniti non sanno che pesci pigliare C’è un vecchio detto nell’industria del software: se vedi che vorresti qualcosa che non c’è, costruiscilo perché servirà anche ad altri. È questo l’approccio, non si sa in realtà quanto sincero e non ...Ftx e, prima, Mt. Gox sono i casi più eclatanti. Ma le piattaforme di scambio fallite sono centinaia, tra attacchi hacker, scam, morti sospette. E tanta, troppa, opacità ...