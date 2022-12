Bonaccini | ' Mi sono

Paola De Micheli, Elly Schlein e poi Stefano, che è un candidato 'forte'. "Mancando argomenti si usano cognomi di altri. Misempre conquistato tutto faticando sul territorio. Candidandomi e venendo eletto dal 1990 in poi: Pci Pds ...I limiti dei due schieramentichiari', sintetizza Bindi che parte da Stefanoin ticket con Dario Nardella. 'Faccio fatica a definirlo di sinistra. Il Pd non ha fatto i conti col ...Il Pd era nato 15 anni fa (ottobre 2007) per coagulare i diversi riformismi e invece, tra propaganda e prosopopea e mentre ora si balla tra lo spettro della scissione e quello ...Intervista alla deputata Pd: "Sbagliato pensare che sia pilotata dai capicorrente. Mai come questa volta la leadership è contendibile" ...