Bomba Day a Pesaro | in corso operazioni spolettamento

... Si tratta di unad'aereo del peso di mille libbre (pari a 453 kg circa) di fabbricazione americana, rinvenuta in pessime condizioni di conservazione, ma ancora attiva e subito posta in ...Il complesso e delicato intervento degli specialisti dell'Esercito si svolgerà in tre fasi: la prima prevede la costruzione sul luogo di rinvenimento, attorno alla, di una struttura temporanea ...(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Sono in corso dalle 9 le operazioni di spolettamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel territorio di Pesaro durante dei lavori lungo la Strada ...Una bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale riaffiorata durante alcuni lavori a Pesaro, sarà disinnescata questa mattina, chiuso il tratto della A14 tra Cattolica/Gabicce e Fano ...