Biathlon | Lisa Vittozzi | “Un errore può capitare | non ero al top Custodisco il pettorale giallo con orgoglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2022-2023 di. L’azzurra ha concluso l’inseguimento di Kontiolahti in quarta posizione e ha difeso ildi leader della graduatoria. La sappadina è rimasta in lizza per il successo fino all’ultimo poligono, dove ha però commesso unche le ha impedito di battagliare per il podio.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Nonostante il podio fallito per pochi secondi è stata una gara positiva. Oggi non mi sentivo al top come nei giorni scorsi, quindi ho preferito non andare fuori giri e controllare il ritmo sia in pista che al poligono. Penso di avere fatto un buon lavoro, sono soddisfatta ...