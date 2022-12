Bellingham Inghilterra | «É importante non avere incassato gol»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il suo assist per Henderson ha permesso all’di sbloccare il risultato con il Senegal. A fine gara Judeha dichiarato: «I primi 35 minuti sono stati difficili, il Senegal si è dimostrato un avversario duro, compatto e bravo atleticamente. Era una di quelle partite dove era necessario segnare il primo gol. Abbiamo dimostrato di saper concretizzare le occasioni e di essere clinici quando conta. Ed è fondamentale anchemantenuto la porta inviolata, ci servirà per poter vincere la prossima gara». L'articolo proviene da Calcio News 24.

