Alpine | un futuro incerto in Formula 1?

(Di domenica 4 dicembre 2022) Un ottimo quarto posto nella classifica Costruttori sembra non bastare adper guardare alin1 con la certezza di rimanere tanto a lungo nella categoria. Il polverone sulla scuderia francese nata da Renault è giunto dalla Spagna: dal paese iberico, infatti, si racconta di un periodo importante di riflessione nel team che certamente farà parte della F1 2023, ma ilresta comunque davvero. In arrivo nuovi partner? La situazione in casa(Credit foto – pagina FacebookF1 Team)La piccola bomba è arrivata, nei giorni scorsi, direttamente dalla Spagna. È stato l’autorevole quotidiano Marca a raccontare dei dubbi e delle riflessioni che viveriguardo un suoin ...

FormulaPassion.it

...climatico sulla conservazione delle specie, seguito da Luciano Sammarone (Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) che ha raccontato quali siano oggi i problemi per il......gli impatti visibili e invisibili del cambiamento climatico sulla conservazione delle specie... Lazio e Molise) che ha raccontato quali siano oggi i problemi per ildella conservazione ... Dalla Spagna: riflessioni sul futuro di Alpine in F1 Archiviato definitivamente il “caso” Oscar Piastri, l’Alpine F1 Team è ora totalmente focalizzata sul 2023 ed il nuovo alfiere Pierre Gasly ...Alpine A110 GT impressioni di guida, test su strada, come va in prova la sportiva leggera con motore centrale e trazione posteriore.