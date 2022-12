Villaggi di Natale | Donizetti Opera e mostre | il week-end in città

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano ilo diin Piazzale degli Alpini e “Christmas Village” in piazza Matteotti, il proseguo die tante. Da annotare, inoltre, Santa Caterina Christmas Market domenica e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 3 e domenica 4 dicembre. BERGAMO SABATO 3 DICEMBRE – Al Piazzale degli Alpini torna ilo di– “Christmas village” in piazza Matteotti – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Gamec mostra personale di Dora Budor – Al teatro Greppi in mostra le sculture di Pierpaolo Boccardi –...