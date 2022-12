Texas | ritrovato il corpo di una bambina scomparsa | arrestato un uomo

Leggi Anche Usa,dopo 13 anni il corpo di un'adolescente scomparsa: arrestato killer La matrigna della bambina aveva denunciato la scomparsa dalla casa di famiglia vicino a Paradise, nella periferia nord - ...Akin, unRanger in pensione con molti anni di esperienza nelle forze dell'ordine, ha detto ... Il corpo della piccola è statoa sud - est di Boyd, a circa 10 miglia dal luogo in cui era ...In Texas il corpo di Athena Strand, una bambina di 7 anni scomparsa due giorni fa, è stato ritrovato nella città di Boyd. Lo ha annunciato lo sceriffo della contea di Wise, Lane Akin. Un uomo, Tanner ...Trovata morta Athena Strand, una bambina di sette anni che era scomparsa da casa mercoledì nella contea di Wise in Texas . Arrestato l’autista di un ...