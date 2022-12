Russia | trovate morte quasi 700 foche del Caspio in via di estinzione

(Di sabato 3 dicembre 2022) Mosca, 3 dic. (Adnkronos/Dpa) - Centinaia didelsono state risulla costa russa del Mar. Ancora sconosciuta la causa del decesso dei700 mammiferi trovati a Makhachkala, la capitale costiera della repubblica del Daghestan nel Caucaso settentrionale. La foca delè stata classificata come specie in via didall'Unione internazionale per la conservazione della natura nel 2008. La loro popolazione è diminuita di circa il 90% durante il secolo scorso, in gran parte a causa dell'inquinamento dovuto all'estrazione e alla raffinazione del petrolio. Lesono spesso vittime di fuoriuscite di petrolio, bracconaggio e pesca eccessiva.

