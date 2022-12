Qatar 2022 | Van Dijk | ' possiamo giocare ancora meglio | l' obiettivo è vincere altre 3 partite'

(Di sabato 3 dicembre 2022) Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - "Penso chefaredi quanto abbiamo mostrato fino a questo momento". Lo dice Virgil Van, capitano dell'Olanda, dopo la vittoria sugli Stati Uniti per 3-1 agli ottavi di finale della Coppa del Mondo di: "Ci sentiamopartita dopo partita, anche quando abbiamo la palla madi così -sottolinea il difensore del Liverpool-.bene e oggi lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Penso che abbiamo segnato due gol fantastici, poi ne abbiamo preso uno e non ho idea di come sia successo. Ma poi abbiamo lottatoe questo dice molto sulla squadra. ...

Harry Kane ha parlato in presenza dei media alla vigilia della sfida tra Inghilterra e Senegal , valevole per i quarti di finale dei Mondialiin. Il capitano dei britannici come prima cosa ha parlato del suo fastidio alla caviglia: 'Il mio piede sta bene. Non è affatto un problema e sta migliorando giorno dopo giorno'. Poi si è ...... la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e daSports Investments (QSI) in ... 3 dicembreContinua il cammino della Spagna al Mondiale in Qatar, ma non mancano le tante polemiche. Nonostante la sconfitta inaspettata contro il Giappone, le Furie Rosse sono riuscite a passare il girone, però ...E anche se Cody Gakpo oggi non ha realizzato il suo quarto gol consecutivo a Qatar 2022, ha certamente dimostrato una volta di più la sua importanza all’interno della squadra di Van Gaal. Occorre ...