Perde l’anello della nonna del marito e fa un appello sui social | ‘Aiutatemi a ritrovarlo | offro una ricompensa’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Doveva essere un giovedì settimanale al ristorante, magari riunendo la propria famiglia o gli amici presso un locale di Frascati. Invece, quel giorno la tavolata dev’essersi rivelata amarissima. Infatti, una signora andando verso il locale di ristorazione, ha perso il proprio anello a cui era tanto affezionata. Come può capitare in queste occasioni, il prezioso gioello, peraltro dal grande valore affettivo, era nella borsetto, scivolando fuori magari per qualche movimento particolare. “Ho persodi. Offro ricompensa a chi lo ritrova” Proprio il grande valore affettivo del gioiello, spingerebbe la donna a fare qualsiasi cosa pur di. Infatti, la signora ha già promesso una ricompensa verso quelle persone che gli riporteranno indietro il gioiello. Per ora, ancora nessuno si è visto, Dopotutto, la zona di Frascati ...