Niente tetto al prezzo del gas e le bollette aumentano | stangata in arrivo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sul tavolo degli ambasciatori degli Stati Ue ci sono almeno quattro proposte diverse di price cap sul gas. La prima, quella della Commissione europea, ormai respinta da tutti e messa in dubbio dalla stessa commissaria che l'aveva proposta, prevede un meccanismo di intervento quando l'indice del metano al Ttf mensile di Amsterdam supera i 275 euro a megawattora per quindici giorni con una differenza di 58 euro rispetto aldel Gnl per dieci giorni. La seconda proposta è un timido tentativo di compromesso avanzato dalla presidenza ceca dell'Ue: il modello è quello dell'esecutivo europeo ma i limiti sono ritoccati, 264 euro per 5 giorni con uno spread rispetto al Gnl sempre di 58 euro ma solo per 5 giorni. La terza proposta è stata avanzata invece da sette Paesi, tra cui l'Italia, che invece fa crollare ila 160 euro. Infine, la quarta ...