(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match del girone B di. La partita è in programma alle 14:30 di sabato 3 dicembre con le due squadre pronte a contendersi tre punti cruciali. Ilè secondo, dopo aver perso la prima piazza a vantaggio della Reggiana. C’è un punto di distanza tra le prime della classe ma ilè il terzo incomodo. I toscani sono ottavi e hanno il desiderio di accorciare la classifica. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 14:30) SportFace.

SPORTFACE.IT

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine MONDIALI 16:00 Olanda - USA 20:00 Argentina - ...00 Cagliari - Parma LEGA PRO 14:30 Ancona - Alessandria Carrarese - Torres- Siena ...L'ultimo confronto ufficiale risale allo scorso 12 marzo quando, in terra toscana, ilsi impose per 1 - 2. A dirigere il match sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli ... LIVE - Gubbio-Siena, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) La diretta live di Carrarese-Torres, Serie C 2022/2023 (DIRETTA). Aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto ...Gubbio e Siena si sfidano per la 17ª giornata di Serie C, girone B: info, probabili formazioni e streaming gratis e Diretta LIVE ...