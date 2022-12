Libano l’appello del ministro degli Esteri all’Europa | «Non dateci soldi per i rifugiati | persino i libanesi scappano da qui»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) «Ho detto agli europei: nondenaro, quello che sta facendo l’Occidente con il meccanismo delle donazioni crea un ulteriore problema per noi». Così ha parlato ile dell’Immigrazione libanese Abdallah Bou Habib intervistato da la Repubblica in occasione dei Mediterranean Dialogues organizzati dalla Farnesina. Il punto è che ilè un Paese dalla crisi finanziaria del 2019 non si è mai ripreso. Da allora la lira libanese ha perso il 90% del proprio valore e la soglia della popolazione che vive in povertà è salita all’82%. Eppure ilcontinua ad ospitare «2 milioni disiriani» che sono nel Paese da 11 anni, e quelli della Palestina. «Mezzo milione», e «sono qui da 74 anni», spiega Bou Habib. Ma ora «anche i ...