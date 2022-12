La rivelazione di Edoardo Vianello | “E’ stata Wilma a lasciarmi | aveva un altro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 dicembre 2022) In questi anni più volte,Goich, hanno raccontato la loro versione in merito alla fine del matrimonio. E bisogna dire, che non è mai uguale. Qualche settimana fa, nella casa del Grande Fratello VIP 7, la Goichparlato della fina del suo matrimonio con il cantante, facendo capire che la relazione era finita perchèsi era innamorato di altre donne. Nel corso del matrimonio non erano mancati i tradimenti e le scappatelle e alla fine, èmessa la parole fine. Il racconto diGoich non trova però conferma nelle parole di. L’uomo, tramite una lettera pubblicata dalla rivista Nuovo, ha fatto sapere che le cose sono andate in modo diverso e che èla Goich ...