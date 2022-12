GF Vip | litigate | calci e pugni nella notte | partono le squalifiche? – VIDEO

Grande Fratello

...Pipol commentando gli ultimi fatti più interessanti avvenuti nel talent show ballerino in salsa... Ballando con le Stelle: i retroscena raccontati da Rossella Erra Dinamiche, tensioni,e ...... e nel 2022 il padre le ha fatto una sorpresa durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Da quando è andata via penso che mi mancano quelle, tantissimo. Se l'avessi avuta vicina ... Le accuse di Antonino Spinalbese ad Alberto De Pisis - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7554fb70-cfa8-4603-74ae-82c32d78dd ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...