Forum | morto l' ideatore Italo Felici | gaffe sulla scomparsa di un giudice

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 dicembre 2022) La pagina ufficiale della trasmissione ha annunciato ladel'di. La redazione di Barbara Palombelli ci ha tenuto a spendere parole di cordoglio nei confronti dell'uomo e vicinanza alla sua famiglia. È stato definito "papà di" perché fu lui ad ideare la trasmissione nell'ormai lontano 1985. In più occasioni ha raccontato che stava al mare e c'erano due persone che litigavano: l'ombra dell'ombrellone di uno andava a finire sull'altro che non la voleva: "Mi son chiesto, se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione faccio contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo.è nato ...